اجتماعًا لحصر مشروعات الإسكان الحكومى بنطاق محافظة الإسماعيلية

الإسماعيلية: السيد فلاح _ صبري غانم

عقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا لحصر كافة مشروعات الإسكان الحكومى بنطاق محافظة الإسماعيلية، وذلك تنفيذًا لتوجهات الدولة بحصر مشروعات الإسكان الحكومى، وإعداد خريطة قومية للإسكان الحكومى على مستوى محافظات الجمهورية؛ من أجل توفير السكن الملائم ودراسة الوضع الحالى وما آلت إليه تلك المشروعات، وذلك بحضور السكرتير العام للمحافظة ومعاون المحافظ للمتابعة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير وحدة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

وخلال الاجتماع، تم مناقشة وحصر كافة مشروعات الإسكان الحكومي، سواء كانت مساكن شعبية، تابعة للمحافظة، الأوقاف، إسكان اقتصادى، تعاونى، وإيواء عاجل.

وأشار عصام إلى ضرورة إعداد بيان مُفصَّل لحالة مشروعات الإسكان الحكومي سواء كانت إيجارًا، إيجار تمليكي، تمليك مع حصة في الأرض، تمليك مع حق انتفاع في الأرض، مع تحديد المدة والنوع.

كما تم عرض ومناقشة الحالة العامة للعمارات وعددها من حيث مكتمل البناء ومأهول بالسكان، مكتمل البناء وغير مأهول بالسكان، جاري الهدم، وجاري الترميم، وتم عرض ومناقشة بعض الشقق السكنية المغلقة ضمن مشروعات الإسكان الحكومي، والتي لم يتم تحصيل الإيجارات من أصحابها، كما وجَّه عصام بحصر دقيق لتلك الشقق واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال أصحابها.

وأكد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، بضرورة إعداد حصر مُفصَّل وإجمالي لكافة مشروعات الإسكان الحكومي، مع بيان اتصال المشروع بشبكات المرافق العامة من كهرباء ومياه وصرف صحي وغاز طبيعي.