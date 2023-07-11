إغلاق 13 منشأة وضبط 896 حالة إشغال و 102 محضرا بحملة أمنية فى الإسكندرية

وقادت الدكتورة رباب مدني رئيس حي المنتزة ثان، حملة مكبرة للتفتيش علي المحال التجارية استهدفت الحملة شوارع 25 بحرية ، 25 مستشارين ، أطلس ، 6 أكتوبر ومتفرعاته ، طريق الكورنيش ، جمال عبد الناصر، منطقة المعمورة الشاطئ وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 25 محضر متنوع و29 إنذار وفرض غرامات فورية تقدر ب 21 ألف جنيه وإعدام 96 كيلو من المواد الغذائية غير صالحة للإستهلاك الآدمي والتحفظ علي 83 حالة إشغال متنوع.

ونفذ حى المنتزة أول برئاسة اللواء محمد سحلول حملة مكبرة للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت طريق الجيش ، ش البكباشي العيسوي، ش السباعي، ش الارمن ، ش إسكندر إبراهيم ، ش امين خيرت الغندور ، ش صلاح الدين شعبان ميدان سيدى بشر الترام ، ش خالد بن الوليد وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشأت وتحرير 18 محضر متنوع و14 إنذار والتحفظ على 515 حالة اشغال متنوع وفرض غرامات فورية تقدر بـ 20 ألف جنيه.

وشهد حي وسط برئاسة عزة سعد للتأكد من جودة المنتجات والسلع بالمحال التجارية والالتزام بالأسعار شملت الحملة طريق الجيش ، ش قيصر ، ش صفية زغلول، ش السلطان حسين، ش سعد زغلول، ش الغرفة التجارية، ش الإسكندر الأكبر، ش شامبليون وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 30 محضر متنوع و8 إنذارات وتحصيل 41 ألف جنيه غرامات فورية والتحفظ على 180 حالة إشغال متنوع.

وواصل حي غرب برئاسة المهندسة سحر شعبان حملاته للتفتيش علي المحال العامة وإزالة الإشغالات شملت شواع الامان والقفال وأسفرت عن رفع كمية كبيرة من الإشغالات وغلق 2 منشأة.

وقام حي العامرية أول برئاسة السيد موسي حملة مكبرة استهدفت شوارع الجمهورية وجمعية سيدى مسعود والشرقاوى ومربع الورش وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع عدد 5 منشأت والتحفظ على عدد 16 حالة إشغال متنوع.