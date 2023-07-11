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إعلام روسي: قصف أوكراني يستهدف مدينة توكماك فى زابوراجيا باستخدام ذخائر عنقودية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:05 م
إعلام روسي: قصف أوكراني يستهدف مدينة توكماك فى زابوراجيا باستخدام ذخائر عنقودية حرب أوكرانيا وروسيا
كتب أحمد عرفة

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نقلت قناة القاهرة الإخبارية، في خبر عاجل لها منذ قليل، عن إعلام روسي تأكيده قصف أوكراني يستهدف مدينة توكماك في زابوريجيا باستخدام ذخائر عنقودية.

وفى وقت سابق، شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس ستولتنبرج، الثلاثاء، على أن أوكرانيا ستصبح عضواً في الحلف، مشيراً إلى أنه الحلف سيصدر "دعوةً" لكييف، للانضمام إلى الناتو عندما "يتفق الحلفاء"، و"يتم الاستفاء بالشروط المطلوبة".

وأضاف ستولتنبرج في مؤتمر صحفي، خلال قمة الحلف المنعقدة في فيلنيوس، أن "أوكرانيا سوف تصبح عضواً في حلف الناتو وهناك اتفاق على إزالة خطة العمل التي تعداً شرطاً للانضمام لحلف الناتو، وهذا من شأنه أن يغير مسار أوكرانيا للانضمام للحلف من عملية ذات خطوتين إلى خطوة واحدة".

وأعلن أن الحلف "سيصدر دعوةً لأوكرانيا للانضمام للحلف عندما يتفق الحلفاء ويتم استيفاء الشروط المطلوبة"، لافتاً إلى أن "الحلفاء اعتمدوا أكبر خطة دفاعية شاملة منذ نهاية الحرب الباردة".


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