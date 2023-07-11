اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:38 م
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إزالة حالتى تعد لمزارع سمكية مخالفة فى بورسعيد

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 02:11 م
إزالة حالتى تعد لمزارع سمكية مخالفة فى بورسعيد جانب من أعمال الإزالة
بورسعيد - محمد عزام

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نفذت الأجهزة التنفيذية في محافظة بورسعيد، اليوم الثلاثاء، إزالة حالتين تعدي على مزارع سمكية مخالفة جنوب بورسعيد. 
 
وأعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، عن استمرار جهود الأجهزة التنفيذية في ملف إزالة التعديات والمخالفات على أراضي وممتلكات الدولة، حيث شنت الأجهزة التنفيذية بحي الجنوب حملة مكبرة، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة ) لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية. 
 
جاء ذلك بمتابعة الدكتور حسني عطيه مدير مديرية الزراعة ببورسعيد بالاشتراك مع لجنة إدارة حماية الأراضي بالمديرية . 
 
أسفرت الحملة عن إزالة حالتين تعدي لمزارع سمكية مخالفة بجمعية الإخلاص الزراعية جنوب بورسعيد، بمساحة 75 فدانا، ضمن الموجة 21 (المرحلة الثالثة) لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية.
 
وطالب اللواء عادل الغضبان، الأجهزة التنفيذية بمحافظة بورسعيد، بعدم السماح بعودة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية والمرور على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مع العمل على سرعة إزالة أية تعديات مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه .
 
 
 

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