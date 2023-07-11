اليوم السابع
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إحالة شاب للجنايات بتهمة ابتزاز فتاة لارساله صورا لها على "واتس اب"

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 04:26 م
إحالة شاب للجنايات بتهمة ابتزاز فتاة لارساله صورا لها على "واتس اب" كلابش، ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قررت نيابة منشأة ناصر ، إحالة شاب للمحاكمة أمام محكمة الجنايات ، بتهمة ابتزاز فتاة بصور شخصية لها عبر تطبيق  "واتس اب" .
 
نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة؛ فى ضبط شاب لتورطه فى ابتزاز فتاة بدائرة قسم منشأة ناصر وإرسال رسائل تحوى صورا شخصية لها، حيث تبلغ من أحد المواطنين بتضرره من قيام مُستخدم تطبيق المحادثات "واتس آب " بإرسال رسائل لكريمته تحوى صورا خاصة لها مصحوبة بعبارات تتضمن ابتزازها مقابل عدم التشهير بسمعتها بنشر تلك الصور.
 
وباستخدام التقنيات الأمنية الحديثة وتكثيف جهود البحث توصلت التحريات إلى أن مُرتكب الواقعة أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر بمحافظة القاهرة.
 
عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة تم استهدافه وأمكن ضبطه، وعُثر بحوزته على هاتف محمول بفحصه تبين وجود أثار ودلائل على ارتكابه تلك الواقعة، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

ابتزاز

تهمة الابتزاز

اخبار الحوادث

منشاة ناصر



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