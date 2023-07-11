اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:37 م
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إحالة المتغيبين عن العمل بالأوقات الرسمية للتحقيق بـ3 مراكز شباب فى القليوبية

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 03:13 م
إحالة المتغيبين عن العمل بالأوقات الرسمية للتحقيق بـ3 مراكز شباب فى القليوبية الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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كلف الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، محمد عبد العزيز مدير إدارة خدمة المواطنين بالمديرية، ومحمد سمير من العاملين بالإدارة، بمتابعة عدد من مراكز الشباب والواقعة بنطاق إدارة بنها.

وأوضحت مديرية الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه تمت متابعة مراكز شباب "كفر الجزار، دملو، ميت الحوفيين، ورورة، بطا"، وتبين أن هذه المراكز مفتوحة وتمارس نشاطها بشكل كامل في وجود العاملين بها، أما مركز شباب بقيرة مغلق في أوقات العمل الرسمية، مع غياب العاملين، ومركزي "كفر أبو ذكري وكفر بطا" مفتوحين ويمارسون النشاط في ظل غياب بعض العاملين.

كما تم متابعة حمام سباحة مركز شباب كفر بطا، وأوصت اللجنة بتوقف العمل خلال الفترات الحرة، والتنبيه بتفعيل صالة الجيم بميت الحوفيين، واستيفاء سجلات العضوية بالمركز.

أشار الصبروط، إلى استمرار المتابعات الميدانية المستمرة لمراكز الشباب وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مؤكدا إحالة العاملين المتغيبين عن العمل في الأوقات الرسمية للشؤون القانونية للتحقيق.

 


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