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أمن الجيزة يعاين أثار حريق شقة أسفر عن مصرع 4 أشخاص بفيصل

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:37 ص
أمن الجيزة يعاين أثار حريق شقة أسفر عن مصرع 4 أشخاص بفيصل السيطرة على حريق-أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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أجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، معاينة لشقة سكنية اشتعل بها حريق بمنطقة فيصل، مما أسفر عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، لتحديد سبب اندلاع الحريق، وإعداد تقرير بحجم التلفيات التي لحقت بمحتوياتها. 
 
أكدت التحريات الأولية لرجال المباحث، عدم وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة وبيان سبب اشتعال الحريق بالشقة، وأمرت النيابة بدفن جثث الضحايا وباشرت التحقيق.  
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة فيصل، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمنى بمحيطه، وتمكن رجال الحماية المدنية، من إخماد النيران، وأسفر الحريق عن مصرع 4 أشخاص من أسرة واحدة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 

حريق شقة فيصل

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