اليوم السابع
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الثلاثاء، 11 يوليو 2023 11:37 م
أكرم القصاص
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أكرم القصاص يستقبل وفد من النادى الثقافى المصري بنيويورك ويشيد بجهودهم فى دعم الدولة

الثلاثاء، 11 يوليو 2023 10:51 م
أكرم القصاص يستقبل وفد من النادى الثقافى المصري بنيويورك ويشيد بجهودهم فى دعم الدولة وفد من الجالية المصرية فى نيويورك
كتب محمود راغب

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استقبل الكاتب الصحفى الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير اليوم السابع،  وفد من الجالية المصرية فى نيويورك،  برئاسة المهندس طارق سليمان رئيس المركز الثقافى المصرى الأمريكى فى نيويورك ، ونشأت زنفل نائب رئيس المركز الثقافى فى نيويورك .

وتناول اللقاء الحديث حول العلاقة بين الإعلام والجاليات المصرية بالخارج ، وأكدوا أن اليوم السابع تعتبر واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية المصرية التى يعتمد عليها المصريين فى الخارج فى استقاء المعلومات والأخبار عن مصر .

 

وأشاد الكاتب الصحفى أكرم القصاص،  بدور الجاليات المصرية فى الولايات المتحدة الأمريكية وتحديداً فى نيويورك ، وحرصهم على دعم الدولة والوقوف بجانبها من خلال تنظيم فاعليات تعبيراً عن حبهم ودعمهم للدولة المصرية وقيادتها السياسية فى ضوء ما يقوم به الرئيس عبد الفتاح السيسى من جهود ضخمة للنهوض بالدولة المصرية على مختلف المستويات .

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استقبال  وفد من النادى الثقافى المصري بنيويورك

 


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