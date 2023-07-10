وزير العمل يسلم شيكات بمليون و295 ألفا لضحايا عمالة غير المنتظمة.. صور

كتبت آية دعبس

سلم وزير العمل حسن شحاتة صباح اليوم الثلاثاء، بديوان عام الوزارة شيكات تعويضات وثائق التأمين ضد الحوادث الشخصية لـ 6 أسر لعمال متوفين،من العمالة غير المنتظمة، فضلاً عن 4 حالات إصابات، وذلك من محافظات: القاهرة ومطروح و قنا والسويس بإجمالى مبلغ مليون و295 ألفاً و و286 جنيها، يستفيد منها 19 من تلك الأسر، مقدمة من شركة مصر للتأمين كتعويض من خلال وثيقة التأمين لحالات العجز الجزئي، أو الكلي، أو الوفاة، والتى أصدرتها "الوزارة "بالتعاون مع "الشركة" لحماية العمالة غير المنتظمة وأسرهم ورعايتها اجتماعياً وصحياً ..

وبحسب بيان صحفي عن الوزارة بلغ إجمالي التعويضات خلال عام 2022 فقط ،مبلغ 11 مليونا و770 ألفاً و670 جنيها إستفاد منها من العمالة غير المنتظمة 129 حالة..وقالت الوزارة ، أن تلك التعويضات تأتي في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، وأنها شملت اليوم حالات وفاة لـ 6 عمال من العمالة غير المنتظمة المسجلة بمديريات العمل وهم : مينا عاطف سمير عبده، و محمد السيد محمود الحلو، و سمير كامل زاخر ايوب، و عماد احمد توفيق عزب، و كاظم ناصر جابر محمد، و سنيوس لويس خليل ناروز، فضلاً عن 4 حالات اصابات لعمال وهم : محمد عبد الرؤوف محمد محمود، و محمد علاء الدين قبيصى، و منتصر كحول زكى عبد الباقى، و هويدا شحاته محمود احمد..

وقدم وزير العمل العزاء لأسر العمال المتوفين، مؤكداً حرص الدولة المصرية على رعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم، واستمع إلى مطالب البعض، وأصدر توجيهاته بالاستمرار ببذل كل الجهود لحماية ورعاية الحماية غير المنتظمة أن خلال مديريات العمل بالمحافظات بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتوفير المساعدة للحصول على المستحقات..وحضر فعاليات التسليم من "الوزارة": نشوى الشبكى مدير عام الادارة العامة لحسابات وإستثمار موارد العمالة غير المنتظمة ، وشيماء عبد الله مدير عام الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ، وحلمى أبو زهرة مدير عام الادارة العامة لبيانات العمالة والمنشآت،ومن شركة مصر للتأمين نجلاء فتحي مسئول التأمين بالشركة.