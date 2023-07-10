"هدفي الفلوس".. اعترافات المتهم بإنشاء بشبكة لبث الفضائيات المشفرة

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف مواطن بانشاء شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار في المرج بدون ترخيص وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون، لتحقيق أرباح غير مشروعة.

نجحت الداخلية في ضبط شخص لإدارته شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة بدون ترخيص بالقاهرة، وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم التعدى على حقوق الملكية الفكرية.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) بإدارة شبكة لبث القنوات الفضائية المشفرة، وإعادة توزيعها وبثها من داخل غرفة بعقار كائن بدائرة القسم بدون ترخيص وبدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المذكور وأمكن ضبطه بالغرفة المشار إليه وعثر بحوزته على (9 أجهزة "ريسيفر" – جهاز لتوزيع الإشارة – جهاز "راوتر" وجهاز "سويتش" لتوزيع الصورة –4 قطع استقبال إشارة – وحدة كمبيوتر) بمواجهته اعترف بإدارة الشبكة لتحقيق أرباح غير مشروع.