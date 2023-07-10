من خفض مستويات السكر لتحسين الهضم.. 10 فوائد صحية لماء البامية

كتبت ميرفت رشاد

ماء البامية غنية بالعناصر الغذائية والتي تشمل المغنيسيوم والكالسيوم والفيتامينات C و Bالمعقدة، من بين أشياء أخرى كثيرة، يساعد في السيطرة على نسبة السكر في الدم، وتعزيز المناعة، وتعزيز صحة القلب، كما أنه مصدر جيد لمضادات الأكسدة والمركبات الطبيعية المضادة للبكتيريا، وإليك جميع فوائد شرب ماء البامية وكيفية تعظيم فعاليتها، وفقا لما نشره موقع "pinkvilla".

10 فوائد صحية لمياه البامية

1. يساعد في خفض مستويات السكر في الدم

تم اقتراح ماء البامية للمساعدة في تنظيم مستويات السكر في الدم ، وهي فائدة محتملة للأفراد الذين يعانون من مرض السكري ، يمكن أن يعزى هذا التأثير إلى محتوى الألياف القابلة للذوبان الموجودة في البامية.

2. غني بالألياف

ماء البامية هو مشروب يقدم مصدرًا بارزًا للألياف الغذائية، تعتبر الألياف عنصرًا أساسيًا في نظام غذائي صحي ويتم تصنيفها إلى نوعين: الألياف القابلة للذوبان والألياف غير القابلة للذوبان.

يحتوي ماء البامية على كمية جيدة من الألياف القابلة للذوبان ، والتي تذوب في الماء وتشكل مادة شبيهة بالهلام في الجهاز الهضمي ، يقدم هذا النوع من الألياف فوائد عديدة لصحة الجهاز الهضمي. يمكن أن يساعد في تنظيم حركات الأمعاء ومنع الإمساك وتعزيز بيئة الأمعاء الصحية.

3. يساعد في إدارة الوزن

ماء البامية منخفض السعرات الحرارية ، مما يجعله خيارًا مناسبًا للأفراد الذين يتطلعون إلى الحفاظ على نظام غذائي يتحكم في السعرات الحرارية، من خلال اختيار ماء البامية كمشروب مرطب ، قد يرضي عطشك دون إضافة سعرات حرارية زائدة إلى مدخولك اليومي.

4. يساعد في تحسين صحة الجهاز الهضمي

تعد صحة الجهاز الهضمي جانبًا مهمًا من جوانب الرفاهية العامة ، ويمكن أن يساهم استهلاك ماء البامية في الحفاظ على صحة الجهاز الهضمي، أحد المكونات الرئيسية لماء البامية التي تساعد في صحة الجهاز الهضمي هو محتواه من الألياف القابلة للذوبان.

5. غني بمضادات الأكسدة

ماء البامية غني بالفعل بمضادات الأكسدة ، والتي تلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على الصحة العامة والرفاهية ، تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء البامية ، مثل الفلافونويد والبوليفينول وفيتامين ج ، في تحييد الجذور الحرة الضارة وتقليل آثارها الضارة.

6. يساعد على تعزيز الترطيب

مشروب منعش مليء بالعناصر الغذائية. تعتبر الفيتامينات والمشروبات الغنية بالمعادن أساسية للصحة العامة والرفاهية، المشروب عبارة عن مزيج من الفيتامينات A و C و B و K والمعادن مثل البوتاسيوم والمغنيسيوم.

7. له خصائص مضادة للالتهابات

تحتوي مياه البامية على مركبات الفلافونويد والفينول التي تمتلك خصائص مضادة للالتهابات، تساعد الفينولات والفلافونيدات في منع إنتاج الجزيئات المؤيدة للالتهابات وتعطيل المسارات التي تسبب الالتهاب.

8. تساعد في تقوية المناعة

هناك العديد من المكونات التي تلعب دورًا في تحسين المناعة في الجسم وبالمثل ، يعمل فيتامين ج والألياف والأحماض الفينولية كمقويات مناعية لأجسامنا، فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الخلايا من التلف ويدعم إنتاج خلايا الدم البيضاء الضرورية لمكافحة العدوى .

9. يعزز صحة القلب

يمكن أن تفيد مياه البامية صحة القلب بسبب محتواها العالي من الألياف القابلة للذوبان، تساعد في تقليل مستويات الكوليسترول الكلي ومستويات الكوليسترول الضار، ترتبط الألياف القابلة للذوبان بالأحماض الصفراوية في الأمعاء وتمنع إعادة امتصاصها في مجرى الدم.

10. يحسن صحة الجلد

غالبًا ما يتم الترويج لمياه البامية لفوائدها المحتملة في تحسين صحة الجلد، قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في ماء البامية على حماية الجلد من التلف الذي تسببه الجذور الحرة ، مما يقلل من ظهور الخطوط الدقيقة والتجاعيد.