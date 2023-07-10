اليوم السابع
Ads
الإثنين، 10 يوليو 2023 12:41 م
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

مصرع عاملين وإصابة آخرين أصيبوا بصعق كهربائي في أطفيح

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:49 ص
مصرع عاملين وإصابة آخرين أصيبوا بصعق كهربائي في أطفيح سيارة إسعاف- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لقى عاملين مصرعهما وأصيب آخرين، نتيجة إصابتهما بصعق كهربائي أثناء صيانة بالوعة صرف في إحدى قرى أطفيح وتم نقل الضحايا إلى مستشفى أطفيح، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة المختصة التحقيق. 
 
ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة يفيد مصرع وإصابة عدد من الأشخاص في قرية بأطفيح، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن عاملين لقيا مصرعهما، وأصيب اثنين آخرين نتيجة إصابتهم بصعق كهربائي، خلال العمل في بالوعة صرف وصيانتها، وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى أطفيح وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة المختصة التحقيق.
 

صعق كهربائي

مصرع عاملين

أطفيح

امن الجيزة



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة