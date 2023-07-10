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مصرع طفل صدمته سيارة بشوارع قرية المريج فى شبين القناطر

الإثنين، 10 يوليو 2023 01:39 م
مصرع طفل صدمته سيارة بشوارع قرية المريج فى شبين القناطر إسعاف - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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شهدت إحدى قرى شبين القناطر بمحافظة القليوبية، مصرع طفل عمره 5 سنوات، إثر اصطدام سيارة به، وتم نقل الجثة إلى مستشفى شبين القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وقررت الجهات المختصة التصريح بالدفن عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة.
 
وتلقى مدير أمن القليوبية، إخطارا يفيد ورود بلاغ من الأهالى بوفاة طفل صدمته سيارة بقرية المريج دائرة المركز وتوفى، وتبين أنه أثناء سير سيارة في أحد شوارع قرية المريج صدمت طفل عمره 5 سنوات ما ادى إلى مصرعه في الحال وتم نقله للمستشفى في محاولة لإنقاذه إلا أنه قد فارق الحياة.
 
وتم التحفظ على الجثة في مشرحة المستشفى وضبط السيارة وقائدها وتحرر المحضر اللازم وتولت الجهات المختصة التحقيق فأمرت بدفن الجثة عقب مناظرة مفتش الصحة وسؤال قائد السيارة أسرة الطفل.
 
 

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