مصرع شخص وفقدان 7 آخرين فى انهيار أرضى وسط الصين

بكين (أ ش أ)

لقى شخص مصرعه وفقد سبعة آخرون بعدما اجتاح انهيار أرضى موقع بناء طريق سريع بوسط الصين.

قال مسئولون في مقاطعة هوبي - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" اليوم الاثنين، إنه تم العثور على ستة أشخاص أحياء، وتم الإبلاغ عن وقوع إصابات في الانهيار الأرضي.

من جانبها، أرسلت وزارة إدارة الطوارئ الصينية مجموعة عمل إلى موقع الحادث، وحث وزير إدارة الطوارئ السلطات على معرفة سبب الانهيار الأرضي.

وقد أدت الأمطار الغزيرة في أجزاء من الصين على مدى عدة أسابيع إلى حدوث عدد من الانهيارات الأرضية، وقد لقي 19 شخصا مصرعهم الشهر الماضي في انهيار أرضي بمنجم في مقاطعة سيتشوان، وقد أصدرت الحكومة الصينية تحذيرات بشأن الأمطار والكوارث الطبيعية الأخرى، ودعت الحكومات المحلية للبقاء في حالة تأهب.