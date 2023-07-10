ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن سوليفان قوله "إن الرئيس بايدن سيجري مناقشات مع سوناك بشأن قضايا تغيير المناخ، وتعزيز العلاقات الوثيقة بين البلدين".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد وصل أمس الأحد إلى مطار العاصمة البريطانية لندن في زيارة قصيرة، من المقرر أن يلتقي خلالها برئيس الوزراء ريشي سوناك والملك تشارلز الثالث، حيث تأتي الزيارة القصيرة إلى بريطانيا، قبل المشاركة في قمة دول حلف الناتو المقررة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس غدا.