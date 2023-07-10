كيف تحصل على حقك فى حال تعرضك لأى محاولة استغلال على الشواطئ؟

الإسكندرية جاكلين منير

حذرت محافظة الإسكندرية، مستأجرى الشواطئ من محاولة التلاعب فى اسعار دخول الشواطئ، أو محاولة فرض رسوم أو اكراميات، وأكدت على اتخاذ اجراءات مشددة ضد المخالفين.

وأصدرت محافظة الإسكندرية نشرة توعوية، توضح للمصطاف ماذا يفعل فى فى حالة تعرضه لضغط من عمال الشواطئ لدفع أية مبالغ إضافية غير ثمن تذكرة الدخول (إكرامية)، أو فى حالة تعرضك لمضايقات على الشاطئ أو وجود تجاوزات من العمال على الشواطئ، أو فى حال قام عامل الشاطئ بوضع شمسية طمعا فى اكرامية من الزائرين الجدد، أو فى حال طُلب منك دفع مبلغ لدخول دورات المياه أو غرف تغيير الملابس.

وأكدت المحافظة على أن تذكرة الدخول للشاطئ تشمل كافة الخدمات المقدمة على الشاطئ يعنى الشمسية والكرسى واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.

وفى حالة التعرض للمخالفة يتم التواصل مع الجهات المعنية من خلال:

* ارسل رسالة عبر الموقع الرسمى للإدارة المركزية للسياحة والمصايف

www.catr.gov.eg

* ارسل رسالة على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف

https://www.facebook.com/Alexandria.tourism1

* الاتصال على الارقام التالية :-

أرقام شكاوى القطاع الشرقى

01270746490

01289252668

01119555946

01501267888

أرقام شكاوى القطاع الغربى والعجمي

01222265034

01202956224

01225267276

01220030102

وسوف تقوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير لجنة فورية على الشاطئ لفحص الشكوى، و رد المبلغ المدفوع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستأجر.