اليوم السابع
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كيف تحصل على حقك فى حال تعرضك لأى محاولة استغلال على الشواطئ؟

الإثنين، 10 يوليو 2023 08:00 ص
كيف تحصل على حقك فى حال تعرضك لأى محاولة استغلال على الشواطئ؟ شواطئ الإسكندرية
الإسكندرية جاكلين منير

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حذرت محافظة الإسكندرية، مستأجرى الشواطئ من محاولة التلاعب فى اسعار دخول الشواطئ، أو محاولة فرض رسوم أو اكراميات، وأكدت على اتخاذ اجراءات مشددة ضد المخالفين. 
 
وأصدرت محافظة الإسكندرية نشرة توعوية، توضح للمصطاف ماذا يفعل فى فى حالة تعرضه لضغط من عمال الشواطئ لدفع أية مبالغ إضافية غير ثمن تذكرة الدخول (إكرامية)، أو فى حالة تعرضك لمضايقات على الشاطئ أو وجود تجاوزات من العمال على الشواطئ، أو فى حال قام عامل الشاطئ بوضع شمسية طمعا فى اكرامية من الزائرين الجدد، أو فى حال طُلب منك دفع مبلغ لدخول دورات المياه أو غرف تغيير الملابس.
 
وأكدت المحافظة على أن تذكرة الدخول للشاطئ تشمل كافة الخدمات المقدمة على الشاطئ يعنى الشمسية والكرسى واستعمال دورة المياه وغرفة تغير الملابس.
 
وفى حالة التعرض للمخالفة يتم التواصل مع الجهات المعنية من خلال: 
 
* ارسل رسالة عبر الموقع الرسمى للإدارة المركزية للسياحة والمصايف
www.catr.gov.eg
 
* ارسل رسالة على صفحة الإدارة المركزية للسياحة والمصايف 
https://www.facebook.com/Alexandria.tourism1
 
 
* الاتصال على الارقام التالية :-
 
أرقام شكاوى القطاع الشرقى
 
01270746490
 
01289252668
 
01119555946
 
01501267888
 
أرقام شكاوى القطاع الغربى والعجمي
 
01222265034
 
01202956224
 
01225267276
 
01220030102
 
وسوف تقوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بتوفير لجنة فورية على الشاطئ لفحص الشكوى، و رد المبلغ المدفوع واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المستأجر.

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