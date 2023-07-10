اليوم السابع
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كهرباء جنوب الدلتا: تطبيق التحصيل المميكن بنسبة 100% بالشركة

الإثنين، 10 يوليو 2023 11:57 ص
كهرباء جنوب الدلتا: تطبيق التحصيل المميكن بنسبة 100% بالشركة المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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أكد المهندس حسن البيلي رئيس شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه تم إلغاء طباعة فواتير اﻻستهلاك بنسبة 100% بجميع قطاعات الشركة، موكدا أنه تم تطبيق التحصيل المميكن من خلال ماكينات التحصيل الإليكترونى.
 
وأضاف البيلى فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع"، أن إجمالى عدد المشتركين بالشركة يبلغ 5 مليون 400 الف مشترك، لافتا إلى أن عدد المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبوقة الدفع يبلغ مليون 400 الف مشترك.
 
وأشار البيلى إلى أن التحصيل المميكن يتم وفقا لخطة وزارة الكهرباء والشركة القابضة لكهرباء مصر  للتحول الرقمى واﻻنتهاء من خطة  تحويل كاف العدادات التقليدية لمسبوقة الدفع التى تعتمد على كروت الشحن بدلا من الفاتورة الشهرية التى تصدرها شركات التوزيع، وذلك خلال 10 سنوات مع انتهاء الخطة.
 
وأوضح البيلى أن ماكينات التحصيل الإليكترونى توفر للمشترك عدة اختيارات من طرق السداد سواء نقدى أو بطاقة اﻵئتمان.

الكهرباء

طباعة فواتير الكهرباء

التحصيل الاليكترونى

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