كشف ملابسات تداول منشور لجامع قمامة بالتعدى على شخص بالإسكندرية

كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية ، ما تم تداوله على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق مدعوم بصور تضمن إدعاء أحد الأشخاص بقيام جامعى القمامة بالتجمع يومياً بمحطة ترام باكوس بالإسكندرية، وتعاطى المواد المُخدرة وقيامهم بالتعدى عليه بالسب عقب طلبه منهم المغادرة، فضلاً عن قيامهم بترويع المواطنين.

بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل فى حدوث مشادة كلامية بين الشاكى (مالك محل - مقيم بالإسكندرية) وبين (3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") لقيامهم بنبش القمامة بجوار المحل ملكه بمحطة ترام باكوس بالإسكندرية، وعدم صحة قيامهم بتعاطى المواد المخدرة أو ترويع المواطنين، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.