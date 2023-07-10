عميد كلية اللغة العربية بأزهر الزقازيق يكرم 100 طالب حاصلين على دورات تعليمية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

كرم الدكتور شعبان كفافى، عميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق السابق الطلاب الحاصلين على دورة تعليم اللغة العربية لجميع الأعمار بطريقة مبسطة. التى تهدف إلى التأسيس فى النحو والاعراب مجانا.

وتم تنظيم احتفالية لتكريم الدارسين فى الدورة بحضور الدكتور شعبان كفافى استاذ البلاغة وعميد كلية اللغة العربية جامعة الأزهر والدكتور عماد بدر استاذ اصول اللغة العربية جامعة الأزهر وعلاء العزازى رئيس منظمة حقوق الإنسان بشرق الدلتا والعميد علاء الدين مصيلحى والطلاب وأولياء أمورهم.

وأكد الدكتور شعبان كفافى خلال كلمته التى ألقاها فى احتفالية تكريم الطلاب الحاصلين على دورة فى اللغة العربية بمدينة كفر صقر بمحافظة الشرقية أن مثل هذه الدورات تعد بناء جيد وحقيقى للتمسك بقواعد اللغة العربية بطريقة بسيطة لتثبت اللغة فى عقول ونفوس ابنائنا خاصة أن المحاضرين فى الدورة من خريجى كلية اللغة العربية.

وقال محمد جنيدى الأول على كلية اللغة العربية جامعة الأزهر فرع الزقازيق والقائم على الدورة التأسيسية فى النحو والإعراب أنه ومن حبه للغة العربية التحق بالكلية وتفوق فيها وبدأ فى تنظيم الدورة بشكل مجانى تماما لتصبح أول نواة لدورات قادمة لتصبح اللغة العربية هى احب لغة وان الدورة استمرت لمدة شهر كامل حضرها 100 طالب وطالبة فى أعمار مختلفة بدأت من سن 10 سنوات وحضرها شباب وشيوخ سنهم بلغ 70 عاما وأصبحوا الآن يستطيعون الاعراب والتحدث بطلاقة باللغة العربية.

وأضاف أن الدورة تهدف إلى تبسيط علوم اللغة العربية كافة وجعلها فى متناول الكثيرين من أبنائنا. وبالفعل فى نهاية الدورة أصبح أطفال فى المرحلة الابتدائية يحفظون المعلقات الشعرية ويبرعون فى الإعراب والإلقاء بصورة بديعة لأنهم درسوا أسس النحو العربى والإملاء وبعضهم حفظوا المعلقات منها معلقة امرئ القيس وعنترة وزهير، وأشار جنيدى أن الحفاظ على اللغة العربية من أهم مقومات الأمن القومى المصرى والعربى.

بدأ حفل الكريم بالقرآن الكريم للقارئ الدكتور محمود الرمادى القارئ بإذاعة القرآن الكريم، وتخلل الاحتفالية أنشودة "مصر يا أم الدنيا يا حبيبتى يا بلدي" تلاها حوار بين الدكتور عماد بدر استاذ أصول اللغة العربية بجامعة الأزهر الطلاب وناقشهم فيما درسوها خلال الدورة فى النحو والمعلقات وكانت إجاباتهم على الاسئلة مبهرة وألقى بعض الطلبة أبياتا من ألفية ابن مالك، والتحفة البهية والخريدة البهية، وفى نهاية الاحتفالية تم تكريم الطلاب ووعدهم بتنظيم دورة موسعة فى أكثر من فرع فى اللغة العربية.



أولياء الأمور والطلاب