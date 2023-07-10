ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن كليتشكو قوله "في مدينتنا، تم تدمير أكثر من 400 منزل سكني وقتل أكثر من 170 مدنيا، وكان من بين القتلى سبعة أطفال".

يشار إلى أن مكتب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان (OHCHR) كان قد أكد مقتل 9177 مدنيا وإصابة 15993 آخرين في أوكرانيا منذ بدء الأزمة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد أمر في 24 فبراير 2022، ببدء عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.. مشددا على أن موسكو ليس لديها خطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تهدف إلى نزع السلاح، وردت الولايات المتحدة وحلفاؤها بفرض عقوبات صارمة، وقاموا بزيادة إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.