صرف دفعة تعويضات جديدة لمزارعين بشمال سيناء

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلنت محافظة شمال سيناء أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد.

ونشرت المحافظة اسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد ( قبر عمير - ساحل البحر).

تضمن الكشف اسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة لمده 15 يوم من تاريخ 10/7/2023 إلي 24/7/2023 وبيان الكشوف بمركز الشيخ زويد (قبر عمير - ساحل البحر) ، عدد المزارعين 7 مزارع، تبدأ باسم احمد عيد سلامة غنيم وتنتهي باسم اشرف عبد العزيز ابراهيم.

سبق ونشرت المحافظة كشفا بأسماء المزارعين الذين تم مراجعة ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة بنطاق مركز الشيخ زويد (الشلاق)، 1 مزارع بأسم نهاد حسين حماد سلامة، ومركز الشيخ زويد (ابو الفيتة) عدد 9 مزارع، تبدأ باسم علي اسليم علي سلامين، وتنتهي باسم عودة رباع ربيع صالح، ومركز الشيخ زويد (ابو طويلة) 1 مزارع باسم سلوم سلمان هويشل، ومركز الشيخ زويد (الخروبة) 5 مزارع، تبدأ باسم احمد صالح سليمان الحارون وتنتهي باسم ابراهيم اعبيد سليم سلمي وبيان، صرف دفعة تعويضات لأهالى بنطاق مناطق توسعات ميناء العريش البحرى على ساحل البحر المتوسط بالقطاعات الثاني ( بالميرا - الصحفيين ) والرابع (ضاحية الزهراء – شرق العبور) والخامس ( العبور - الميناء ).

كما اعلنت المحافظة أسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز العريش، الذين تم مراجعه ملفاتهم من لجنة فحص الملفات للطعن عليهم بمديرية الزراعة وبيان الكشوف بمركز العريش – أرض وضع يد ، عدد المزارعين 7 مزارع، تبدأ باسم ماهر حمادة ابراهيم الكاشف، وتنتهي باسم عبد الكريم سالمان منصور .

وبنطاق مركز العريش – أرض انتفاع من الهيئة، عدد المزارعين 6 مزارع تبدأ باسم عبد اللطيف علي محمد ، شراء علي عبد اللطيف علي، وتنتهي باسم عايدة سليمان عايش عيد.

وأسماء المزارعين المستحقين لصرف التعويضات بمركز الشيخ زويد بمركز الشيخ زويد (الجورة) 6 مزارع، تبدأ باسم سميرة حسين محمد جمعة.

وتنتهي باسم عرفه سلامة أبنية سلامة، وبمركز الشيخ زويد (الشلاق) 1 مزارع باسم محمد محسن محمد جبر، وبمركز الشيخ زويد ( قبر عمير - ساحل البحر)، 7 مزارع، تبدأ باسم حسين سويلم سليمان غانم، وتنتهي باسم نجاح مصطفي نصر مسلم.