شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بشمال سيناء.. اعرف التفاصيل

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض لهذا العام.



وأوضح بيان صحة شمال سيناء ان مدة الدراسة ( خمس سنوات دراسية ) ، ويكون المتقدم مصري الجنسية حسن السير والسلوك، حاصل على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة انجليزية للعام الدراسي 2022 -2023 .



والقبول يكون لأعلى المجاميع المتقدمة وقد تم تحديد الحد الادني للتقديم مجموع ( 265 ) درجة، و يشترط المتقدم ان يكون حاصل علي جميع السنوات الدراسية من أولي ابتدائي وحتي الاعدادية ) الصف الثالث ) من محافظة شمال سيناء علي، وان يتم التنسيق والقبول لكل مركز إداري على حدة ولا تقبل طلبة من خارج المحافظة والتقديم في نفس مكان الحصول على الشهاده الاعدادية.



والا يقل السن في 2023/10/1 عن (14) عام و (6) اشهر، و الا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء فترة الدراسة، ويلتزم الطالب / الطالبة بتقديم الملف في الادارة الصادر منها الشهادة الاعدادية فقط لا غير، وو لا يعتبر الطالب / الطالبة مقبولا الا بعد الانتهاء من إجراءات التنسيق واعلان النتيجة, وفي هذه الحالة يكلف بتقديم الاوراق الاصلية ولا يعتبرالطالب / الطالبة مقبولا الا بعد مطابقة صور المستندات على الأصل .



و في حالة تبين عدم صحة الشهادات و الاختام الموجودة يتم استبعاد الطالب / الطالبة نهائيا من المدرسة المقيد بها، ويتم سحب الملف من مدارس التمريض التابعة لكل مركز ( العريش - بدر العبد - الشيخ زويد ) بقيمة ( 50 ) خمسون جنيها مصري فقط لاغير



اعتبارا من يوم 2023/7/11 وضرورة اجتيازاختبار الاملاء للغة العربية و يشترط الحصول علي سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار، و اختبار اللغة الانجليزية : يشترط الحصول على سبعة درجات من عشرة درجات لاجتياز الاختبار .



والكشف الطبي : بواسطة القومسيون الطبي ويتم بعد اجتياز الاختبارات ( كشف نظر - كشف باطنة - واختبار مخدرات ).



الاختبار الشخصي و كشف الهيئة : ( قوه ملاحظة - لاياقة في الحديث - سرعة الاستجابة ورد الفعل - مهارات التواصل - المعلومات العامة ، اختبار الحاسب الالي - الخلو من العيوب الخلقية - حسن المنظر - سلامة النطق - التناسق بين الطول والوزن .



واختبار القدرات : ( الاختبار النفسي بواسطة الخصائي امراض نفسيه ) .



كما تتضمن الاشتراطات ان يتم دخول ابناء الشهداء ضمن لجان الاختبارات الشفوية والتحريرية ويتم التصديق على النسبة المحددة من السلطة المختصة ( بدون حد ادني للمجموع مع احضار شهادة معتمدة من جمعية الشهداء والمصابين بديوان عام المحافظة تثبت ان أحد الوالدين من شهداء الواجب الوطني مع عدم الاستفادة لاكثر من حالة سواء حاليا او سابقا و في حالة عدم تحقيق درجة النجاح في اللغة العربية و اللغه الانجليزية يمنع من دخول المقابلة الشخصية .



الأوراق المطلوبة : بيان نجاح من الصف الاول الابتدائي الي الصف الثاني الاعدادي من الادارة التعليمية، وبيان نجاح الصف الثالث الاعدادي من مديرية التربية والتعليم و- شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة + 3 صور منها، وصورة استمارة الشهادة الاعدادية مع احضار أصل الاستمارة الاصلية للمطابقة و صورة بطاقة الرقم القومي لولي الأمر، 4صورة شخصية للطالب " مكتوب خلفها اسم الطالب / الطالبة " وافادة من جهة عمل الوالد بمكان عمله .



وشهادة حسن سير و سلوك للطالب من المدرسة الاعدادية و في حالة اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم اتخاذ اقرار علي ولي الامر ان الطالب / الطالبة لا يعتبر مقبول الا بعد الانتهاء من اجراءات التنسيق و اعلان النتيجة وتعهد علي الطالب / الطالبة ولي الامر بقبول العمل في المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحةو السكان عدم زواج الطالبة خلال فتره الدراسة وعدم النقل لمدرسة اخري اثناء فتره الدراسة



و الاعداد المطلوبة بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض في المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش : فصل ( 20 طالب بنين ) فصل ( 20 طالبة بنات )، المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد : فصل ( 20 طالب بنين ) فصل ( 20 طالبة بنات ) .



والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد وفصل ( 20 طالب بنين ) فصل ( 20 طالبة بنات ) من الشيخ زويد ورفح .



والمدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل : فصل مختلط ( 20 طالب / طالبة ) من نخل و الحسنة علي ان تبدا مواعيد تقديم الملفات بالمدارس اعتبارا من 7/11 حتي 2023/7/1، و تكون الاختبارات ( اللغه العربية - اللغه الانجليزية ( في مدرجات جامعة العريش يوم السبت الموافق 2023/7/29



و تكون اختبارات كشف الهيئة للطلبه المتقدمين بمدرسة العريش يوم 2023/8/5 بمقر مركز تدريب الريسة ومدرسة بدر العبد - نخل يوم 6 / 2023/8 بمقر مركز تدريب الريسة مدرسة الشيخ زويد يوم 7 / 2023/8 بمقر مركز تدريب الريسة.