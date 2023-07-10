شركة المياه الأقصر تبدأ حملة تطهير محطات الصرف الصحى خلال الصيف

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر، اليوم الاثنين، أعمال تطهير محطة الزراعة للرفع صرف صحي بإدارة الأقصر، تحت إشراف مجموعة عمل شبكات الصرف الصحي بالأقصر، ومتابعة رئيس شبكات الإدارة المهندس حجاج محمد عبد المعطي، وتعليمات المهندس أبوالنجا عرابي مدير عام الإدارة، وذلك وفق توجيهات اللواء مهندس محمد يحيى كمال رئيس مجلس الإدارة، بوضع خطة لتطهير محطات وشبكات الصرف الصحى خلال فصل الصيف الذي يتخلله زيادة في الاستهلاك وضغط كبير على الشبكات.

كما ناشد رئيس مجلس الإدارة بالشركة، كافة المواطنين بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحى وعدم إلقاء المخلفات بها وخطورة رفع أغطية المطابق في الشوارع أو كشفها من غير المتخصصين، وجاري تطهير باقى المحطات تباعاً وكذلك شبكات الصرف الصحي.

وكان قد أعلن اللواء مهندس محمد يحيي كمال سليمان، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالأقصر، عن حصول محطة معالجة الحبيل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM، كأول محطة معالجة صرف صحى تحصل على الشهادة، وأول محطة معالجة تعمل بنظام المرشحات الزلطية على مستوى الجمهورية تحصل على شهادة الإدارة الفنية المستدامة TSM.

ويقول اللواء محمد يحيي رئيس شركة مياه الأقصر، إنه تمت اختبارات التفتيش بحضور وإشراف كل من المهندس محمد فوزى محمود مدير عام الصرف الصحى، ومحمد عبدالستار العمارى مدير محطة المعالجة، ومحمد حسنين نائب مدير المحطة، والمهندس عبدالله جاد مدير عام السلامة والصحة المهنية، حيث أجريت الاختبارات من مسئولى لجنة التفتيش، مهندس عمرو عادل، والدكتور محمد عبد المنعم، حيث تهدف لتوافر المتطلبات الخاصة بالإدارة الفنية المستدامة، والتى تشمل معايير الصيانة وشروط السلامة والصحة المهنية، ومتابعة أنظمة العمل والورديات ومتابعة أخذ العينات والتحاليل المعملية لمياه الصرف الصحي وخطة العمل للموارد البشرية، والتى تتمثل فى مدى تقييم اداء العاملين والإستفادة من تطبيق برنامج الإدارة الفنية المستدامة TSM، حيث تعد محطة معالجة الحبيل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف الصحى بمحافظة الأقصر حيث تقدر طاقة المحطة بحوالي 65 ألف م3 /يوم، والتى أجريت عليها توسعات لخدمة حوالى 337 ألف مواطنا من سكان مدينة الأقصر وتوابعها.