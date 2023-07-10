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رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الثلاثاء

الإثنين، 10 يوليو 2023 03:56 م
رئيس النواب يرفع الجلسة العامة.. والمجلس يعود للانعقاد غدا الثلاثاء المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب
كتب ـ هشام عبد الجليل

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رفع المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة اليوم، وذلك بعد الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 129 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية مشروع تطوير خط لوجستيات التجارة بين القاهرة والإسكندرية بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولى للإنشاء والتعمير، على أن يعود المجلس للانعقاد صباح غد الثلاثاء، فى تمام الساعة الحادية عشر صباحا.
 
المشروع يستهدف ربط الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر بخطوط السكك الحديدية، وهو ما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين خدمات نقل البضائع باستخدام السكك الحديدية، وتعظيم الاستفادة من قطارات وعربات نقل البضائع التى تمتلكها الهيئة القومية لسكك حديد مصر، بما يعظم من عائدات نقل البضائع بالسكك الحديدية بالشكل الذى يسهم في تخفيض أسعار تذاكر ركوب للمواطنين.
 
ويساهم فى تسهيل حركة تداول البضائع من ميناء الإسكندرية الذى يتداول نحو 60% من تجارة مصر الخارجية إلى ميناء السادس من أكتوبر الامر الذى يسهم فى القضاء على تكدس البضائع الموجودة فى الميناء، مما ينعكس على تصنيف الموانئ المصرية إيجابيًا.
 
 
 
 

الجلسة العامة

مجلس النواب

رفع الجلسة

رئيس مجلس النواب



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