اليوم السابع
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دار الإفتاء المصرية تنشأ حساب على تطبيق Threads

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:58 م
دار الإفتاء المصرية تنشأ حساب على تطبيق Threads دار الإفتاء المصرية
كتب: لؤى على

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نشرت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء المصرية على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" إنشاء حساب جديد لها على تطبيق Threads.

وطرح إنستجرام رسميًا تطبيقه الجديد للشبكات الاجتماعية المسمى Thread،  وهو منافس مباشر لموقع تويتر ويشبه إلى حد كبير النظام الأساسي المملوك لـ إيلون ماسك ويستفيد كثيرا من ميزات إنستجرام.

وتعتبر شبكة Thread متاحة على iOS و Android من App Store و Play Store على التوالي، يمكن للمستخدمين الوصول إليها من موقع سطح المكتب أيضًا.

ويمكن للمستخدمين نشر Thread (وهذا ما يجب أن نسميه نفترض) بحد أقصى 500 حرف، ويمكن للمستخدمين مشاركة الصور تمامًا مثل تويتر، بقدر ما يتعلق الأمر بمقاطع الفيديو، يمكن للمستخدمين نشر مقاطع فيديو تصل مدتها إلى خمس دقائق.

الإفتاء
حساب دار الإفتاء

 


دار الافتاء

تطبيق Threads

انستجرام

تطبيق انستجرام



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