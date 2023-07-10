"جدير جروب" تبدأ أعمال الإنشاءات بمشروعها (Code) وتستهدف ضخ 2 مليار و500 مليون جنيه كاستثمارات فى سلسله جديدة من المشروعات

أعلنت شركة (جدير جروب ) للتطوير العقارى عن بدء أعمال الإنشاءات بمشروعها ( Code) أولى مشروعاتها بالعاصمة الإدارية الجديدة والبالغ قيمته البيعيه المتوقعه 2 مليار جنيه.

أوضح محمد أبو الخير المدير التنفيذى للشركة إنه تم الإنتهاء من أعمال التسويات بموقع المشروع وجاري أعمال الحفر حيث تم الوصول لمنسوب 10 أمتار من إجمالي 10 متر مستهدف تحت الأرض ووفقا للمخطط الزمنى للمشروع سيتم الإنتهاء من تنفيذ 3 بدروم بكامل مساحة المشروع بنهاية العام الجارى، على أن نبدأ أعمال الإنشاءات بالأدوار العليا بداية العام المقبل 2024.

وأضاف أبو الخير أن مشروع (Code) يقع بأميز مواقع الداون تاون حيث يقع مباشرة على الحديقه المركزيه بالإضافة لإنه أكبر مساحه أرض بالداون تاون بإجمالى 7200 متر، وهو مشروع تجاري إدارى يتكون من أرضى و12 دور وتقدر التكلفه الاستثمارية لمشروع (Code) بمليار و300 مليون جنيه.

وتستهدف الشركة تحقيق مبيعات تقدر بنحو 2 مليار جنيه، مضيفا أن المشروع عبارة عن 3 أبراج منفصله ومتصله عن طريق جسور تربط مابين الأبراج، وتيسير على عملاء جدير تم توفير أنظمة سداد مختلفه ومرنه تبدأ بـ 5% مقدم وحتى 10 سنوات سداد بدون فوائد.

وأشار محمد أبو الخير إلى أن جدير قامت بدراسة جيده للسوق العقارى قبل البدء فى المشروع وتم وضع دراسة جدوي تشمل أسعار تنافسيه مع تجنب مخاطر زيادة مفاجئه فى أسعار مواد البناء الأمر الذى جنبنا مخاطر رفع السعر على العميل تماشيا مع الظروف الراهنه وهذه ميزه تضاف لأسم وسمعة جدير، مشيرا إلى أنه تم التعاقد مع شركة معمار إحدى أكبر شركات الاستشارات الهندسيه بالشرق الأوسط والتى وفرت تصميم بسيط ولكنه متميز به الكثير من التفاصيل التى تميزه عن غيره لتقديم منتج عقارى فريد يضاف لسابقة أعمال جدير، لافتا إلى أن الشركة تستهدف الإنتهاء من بيع المشروع نهاية الربع الثالث من العام الجارى وهذا نجاح يعكس الثقة فى اسم جدير.

ووفقا للجدول الزمنى للمشروع مقرر تسليم المشروع نهاية عام 2026، كشف محمد أبو الخير عن خطة جدير التوسعيه التى تستهدف خلالها تنفيذ سلسله من المشروعات على غرار مشروع جدير بمناطق مختلفة، لاسيما منطقة التجمع الخامس التى تشهد توجهه كبير من المطورين الفتره الراهنه وارتفاع الطلب عليها كما نستهدف مدينتى زايد و٦أكتوبر والعاصمه الإداريه ومقرر ضخ استثمارت تبلغ 2 مليار و500٠ مليون جنيه بشكل عام فى كل مشروعات جدير الجديدة.

وأشار أبو الخير إلى أن الشركة تقوم بمراجعة شاملة لكل استثمارات الشركة والعمل على إعادة صياغة فلسفة الاستثمار للفترة المقبلة، وهو ما دفع الشركة إلى الاتجاه نحو التخصص في الأنشطة الاقتصادية وانشاء مجموعة من الكيانات المتحصصة و ضخ الاستثمارات فيها.

ويتم التركيز حاليا على استثمارات جديدة في العاصمة الإدرية الجديدة والساحل الشمالي والتجمع والشيخ زايد والعمل على تصدير العقار المصري وتحقيق معدلات نمو مرضية طبقا للاستراتيجية الموضوعة.