تنفيذ 17 حالة تعد على مساحة 1075 مترا وقيراطين ضمن الموجة 21 بكفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن تنفيذ 17 حالة إزالة ضمن حملات المرحلة الثالثة من الموجة 21، بمركز الحامول، والتي تستمر حتى 28 يوليو الجاري، وذلك بالتنسيق مع أقسام ومراكز الشرطة وجميع جهات الولاية ورؤساء المراكز والمدن، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات علي أراضي الدولة والأراضي الزراعية، وأهمية الحفاظ على حق الدولة، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وتنفيذاً لتوجيهات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، والمتابعة المستمرة من السيد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في هذا الشأن.

وأضاف محافظ كفر الشيخ: تم إزالة 14 حالة تعديات على أراضي زراعية على مساحة 1075 مترا، كما تم إزالة 3 حالات على مساحة قراطين و12 سهما، برئاسة عصام القصيف، رئيس مركز ومدينة الحامول، موجهاًباتخاذ كافة الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة تجاه المخالفين، مشيراً إلى أن هناك متابعة من غرفة العمليات بالمحافظة، لمتابعة أعمال التنفيذ لإزالة المعوقات من خلال إدارة الأملاك بالمحافظة، وجهات الولاية، وأقسام الشرطة، والوحدات المحلية للمراكز والمدن، حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.