اليوم السابع
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الإثنين، 10 يوليو 2023 04:34 ص
أكرم القصاص
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تعرف على تطور المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2021/2022.. إنفوجراف

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:00 ص
تعرف على تطور المساحة المستصلحة بمشروع المليون ونصف فدان عام 2021/2022.. إنفوجراف اراضى ارشيف
كتب مدحت عادل

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أظهرت بيانات النشـرة السنوية لاستصلاح الأراضي عام 2021/ 2022، مجموعة من المؤشرات الهامة، والمتعلقة بتطور مساحة الأراضي المستصلحة ومساهمة القطاع الخاص. 
 
وتشير بيانات النشرة بالانفو جراف إلى مجموعة من البيانات وفقا لما يلي:
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- بلغ إجمالي مسـاحة الأراضي المستصلحة 163.2 ألـف فـدان عـام 2021/ 2022 مقابل 87.1 ألف فـدان عام 2020/2021 بنسبة زيادة قدرها 87.3% ويرجع ذلك إلـى زيـادة مســاحة الأراضــي المستصلحة بشـركات القطاع الخاص هذا العام. 
 
-  بلغـت مساحة شركات القطاع الخاص 133 ألف فدان بنسبة 81.4٪ يليها مساحة الاراضي بالجمعيات التعاونية 25.4 ألف فدان بنسبة 15.5% ثم الهيئة العامة للتعمير والتنميـة الزراعيــة بمساحة 5 ألآف فدان بنسبة 3.1% من اجمالي مساحة الأراضي المستصلحة عام 2021/2022.
 
-  بلغت المساحة المنزرعة بمشروع المليون ونصف فدان 136.5ألف فدان عام 2021/2022 مقابل 140 ألف فدان عام 2020/2021 بنسبة انخفاض قدرها 2.2% عن العام السابق، بينما بلغت المســاحة المستصلحة 537.1 ألف فدان حيث احتلت محافظة مطروح الترتيب الأول فقد بلغت المساحة المستصلحة بها 198.1 الف فدان بنسبة 36.9% تليها محافظة المنيا بمساحة 175.6 الف فدان بنسبة 32.7%، ثم محافظـة الوادي الجـديد بمساحة 17.6 ألف فدان بنسبة 3.3% ، ثم محافظة أسوان بمساحة 55 الف فدان بنسبة 10.2%.
 
- بلغـت المسـاحة المقام عليهـا مشـروعات الثـروة الحيـوانية (إنتاج ألبــان وتسميـن وتربيـة ماشيـة أغـنــام) من الأراضــي المستصلحـة 154 فدان عـام 2021/ 2022 مقـابــل 136 فدان عام 2020 / 2021 بنسبة زيادة  قدرها 13.2 ٪.
 
 

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