اليوم السابع: رسالة شكر من أهالى سيوة للرئيس السيسى لحل مشكلات الواحة

تنشر اليوم السابع فى عددها الصادر غدا الثلاثاء، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها رسالة شكر من أهالى سيوة للرئيس السيسى لحل مشكلات الواحة.

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أول زيارة لرئيس حكومة منذ سنوات.. رسالة شكر من أهالى سيوة للرئيس السيسى لحل مشكلات الواحة.. «مدبولى»: كلفت بدهان جميع واجهات المبانى لتكون على نسق واحد على غرار المبانى القديمة لتتسق مع هوية الواحة

إشادة أممية بدور مصر فى مكافحة الاتجار بالبشر.. مؤتمر شرم الشيخ يضع خارطة طريق دولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية.. السفيرة نائلة جبر: نضطلع بدور فعال لمواجهة الظاهرة.. مصر تعمل وفق 4 مبادئ لمكافحتها.. الحل الأمنى غير كاف.. ورئيس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال: أرباح جرائم الاتجار بالبشر تقدر بمليارات الدولارات

أول زيارة لرئيس حكومة إلى واحة سيوة منذ سنوات.. «مدبولى» يتفقد مكونات مشروع تطوير منظومة إدارة الرى والصرف وأعمال التنسيق الحضارى بميدان السوق وترميم الواحة القديمة.. أحد مشايخ سيوة: الرئيس السيسى وجه بتلبية مطالب لم يلتفت لها أحد لعقود مضت وتم تنفيذها.. توجيهات بضرورة أن يواكب المنخفض الذى سيستقبل مياه الصرف الزراعى خارج الواحة التوسعات المستقبلية مع امتداد أعمال التنمية.. ورئيس الوزراء يؤكد أن الأعمال المنفذة تسهم فى تحسين وتوحيد الهوية البصرية للواحة وإعادة إحياء الطابع البيئى والحضارى لها بما يجعلها مقصدا سياحيا جاذبا

«المالية»: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية».. معيط: ماضون على طريق التحول الأخضر بالتوسع فى المشروعات الصديقة للبيئة.. والرئيس التنفيذى للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: كل الدعم لمصر

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تنسيق الجامعات 2023 .. بدء حجز اختبارات القدرات السبت المقبل.. التقديم إلكترونيا بموقع التنسيق.. والتسجيل لطلاب الثانوية العامة

وضع ضوابط قانونية لبعض القيم.. «إعلام النواب» تفتح ملف «مخاطر الإنترنت والألعاب الإلكترونية».. توصية بتشكيل لجنة «برلمانية حكومية» لمراجعة وضع استراتيجية حماية الأطفال من خطر الشبكة العنكبوتية



