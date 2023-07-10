الهيئة الكندية للتراث المصري: شهر الحضارة هدفه نقل صورة مصر الجميلة للعالم

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دعا مدير العلاقات العامة بالهيئة الكندية للتراث المصري ألبير فهمي، الجالية المصرية في كندا لمتابعة الفعاليات التي تنظمها الهيئة للاحتفال بشهر التراث المصري في يوليو الحالي، لافتا إلى أن الهدف من هذا الشهر هو نقل صورة مصر الحضارية والجميلة إلى العالم.

وحث فهمي جميع الجاليات في كندا لمتابعة الفعالية التي تنظمها للتعرف على الحضارة والتراث المصري في جميع المجالات من التاريخ والفن وحتى المأكولات، مشددة على أن كل هذه الفعاليات تصب في اتجاه واحد وهو توصيل كل المعلومات عن مصر إلى الجاليات المصرية في كندا.

وأشار إلى أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أصبح ذا أهمية كبيرة لما لها من قدرة على نقل الرسالة إلى الجميع في ذات الوقت، وبالتالي يمكن للجميع في شتى أنحاء العالم من متابعة هذا الحدث.

وأكد فهمي أن كندا هي الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك شهرا خاصا للاحتفال بالتراث المصري وهو شهر يوليو، وهو ما يضفي أهمية على الفعاليات التي تقيمها الهيئة الكندية للتراث المصري، وخاصة رفع العلم المصري أمام مقر برلمان أونتاريو للعام الخامس على التوالي يوم الجمعة الماضي.

يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو الكندي، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي عضو برلمان أونتاريو، بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذي تمت مناقشته والتصويت عليه؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور الكندي.

من جانبه هنأ النائب الكندي المصري شريف السبعاوي، الجالية المصرية في كندا؛ بمناسبة رفع العلم المصري أمام مقر برلمان أونتاريو.. مؤكدا أن استمرار هذه المراسم للعام الخامس على التوالي هو اعتراف صريح من جانب الحكومة بأهمية الجالية المصرية في البلاد ودورها الفاعل في المجتمع الكندي في كافة المجالات.

وأوضح السبعاوي - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أن شهر الحضارة والتراث هو احتفاء أيضا بإنجازات الدولة المصرية في السنوات الأخيرة، وما تزخر به مصر من تنوع ثقافي وحضاري في مختلف المحافظات، والطفرة الحديثة التي تشهدها في عملية التنمية.

وشهد برلمان أونتاريو في كندا يوم الجمعة الماضي رفع العلم المصري للعام الخامس على التوالي احتفالا ببدء شهر الحضارة والتراث في مقاطعة أونتاريو خلال شهر يوليو.

وحضر مراسم رفع العلم تيد آرنوت المتحدث باسم المجلس التشريعي ببرلمان أونتاريو، والنائب شريف السبعاوي النائب عن دائرة ميسيساجا إيرين ميلز، والدكتور أحمد فوزي رئيس المكتب الثقافي والتعليمي بمونتريال، ورئيس الهيئة الكندية للتراث المصري الدكتور مجدي نشأت، والدكتور هاني شنودة نائب رئيس الهيئة، وعضو مجلس إدارة الهيئة ومدير العلاقات العامة ألبير فهمي، والدكتور محمد الحلوجي رئيس جمعية نادي النيل، بجانب عدد من رموز وقيادات الجالية المصرية ووسائل الإعلام.

وعقب مراسم رفع العلم تم تنظيم جولة داخل المبنى التاريخي لبرلمان أونتاريو مع شرح مفصل للمبنى التاريخي وكيف تسير أعمال الحكومة والمناقشات داخل المبنى الأيقوني.

كانت فعاليات الاحتفالات بشهر الحضارة والتراث المصري في مقاطعة أونتاريو قد انطلقت في بداية الشهر الجاري، وتنظمها الهيئة الكندية للتراث المصري تحت عنوان "اكتشف مصر".

ويتميز شهر التراث في أونتاريو هذا العام بأن فعالياته تمتد على مدى شهرين هما شهر يوليو وأغسطس وليس فقط شهر يوليو بالرغم من أن شهر يوليو هو الشهر الرسمي الذي خصصته حكومة أونتاريو للاحتفال بالتراث المصري كمناسبة دائمة على قائمة الفعاليات.

يذكر أن الاحتفال بشهر الحضارة المصرية بدأ في كندا عام 2019، وتم رفع العلم المصري أمام برلمان أونتاريو، بعد أن تقدم النائب شريف السبعاوي بدعم من الجالية المصرية في كندا، بمشروع القانون 106 إلى البرلمان، الذي تمت مناقشته والتصويت عليه؛ ليصبح قانونا ساريا وجزءا من الدستور الكندي.