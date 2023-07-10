الكهرباء: نستهدف خفض نسبة الفقد إلى 16.8% خلال العام المالى الحالى

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد صدقي رئيس شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء ، أنه مستهدف خفض نسبة الفقد بالشبكة إلى 16.83% للعام المالي 2024/2023 مقابل 18.21% متوقع للعام المالي 2023/2022، مقابل نسبة الفقد 22.188% لفعلي 2021/2022م.

وأضاف صدقى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك خطة بالشركة لخفض نسبة الفقد بالشبكة الكهربائية الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، لافتا إلى أن أهم ملامح هذه الخطة هو سرعة الانتهاء من تركيب العدادات الكودية ومتابعة اعمال المنصة الاليكترونية لخدمات الكهرباء لتحويل الممارسات الي عدادات كودية واتخاذ الإجراءات اللازمة و مراجعة عدادات الطاقة لكبار المشتركين (التوصيلات الثانوية - الثوابت – الدقة) وذلك بنسبة 100% وطبقاً للبرامج المعتمدة.