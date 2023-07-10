الكلية الجوية بالقوات المسلحة تعلن فتح باب قبول دفعة جديدة.. اعرف التفاصيل

كتب زكى القاضى

صدق الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عـن قبول دفعـة جديدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتى تضم كليات ( حربية – بحرية – جوية – دفاع جوى ) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية ) مـن حملة الثانوية العامة والثانوية الأزهرية والشهادات المعادلة وحملة الشهادات الثانوية الصناعية و ما يعادلها خريجي الجامعات الحكومية والخاصة حملة المؤهلات العليا " محاربين " دفعة أكتوبر 2023 ، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية ومدير مكتب تنسيق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية والذى أشار فيه إلى الشروط الخاصة للقبول كالآتى :

الكلية الجوية.. تقبل الحاصلون على 55 % مجموع ثانوية عامة

تقبل الكلية الجوية الحاصلين على شهادة الثانوية العامة والأزهرية والشهادات المعادلة بقسميها ( العلمى والأدبى ) ، وألا يزيد السن فى 1 / 11 / 2023 م عن 21 سنة ، وأن تكون النسبة المئوية للمجموع 55 % فأكثر، وتكون مدة الدراسة 4 سنوات دراسية (ميلادية ) ، ويمنح الخريج تخصص الطيران ( بكالوريـوس الطيران والعلوم العسكرية الجوية وشـارة الطيران - بكالوريوس تجارة شعبة إدارة أعمال فى تخصص إدارة الطيران والمطارات) وشهادة طيار تجارى ورخصة طيار تجارى ( معتمدة دولياً ) ، ويمنح الخريج تخصص العلوم العسكرية الجوية (بكالوريوس العلوم العسكرية الجوية وشارة العلوم العسكرية الجوية- بكالوريوس الحاسبات والمعلومات فى تخصص نظم معلومات الطيران ) وشهادة مرحل جوى ورخصة مرحل جوى ( معتمدة دولياً).

يذكر أن بدء تسجيل البيانات الإبتدائية على الصفحة الرسمية لموقع مكتب تنسيـق القبول بالأكاديمية والكليات العسكرية على(الإنترنت) وهو( tansiq. mod. gov. eg ) إعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 11/ 07 / 2023 وحتى يوم الإثنين الموافق 28/08/ 2023 وسيتم تحديد ميعاد الحضور لسحب الملف إلكترونياً .

ويكون فتح باب سحب الملفات من مكتب التنسيق بالكلية الحربية بمصر الجديدة إعتباراً من يوم السبت الموافق 15 / 07 / 2023 وحتى يوم الخميس الموافق 31 /08 /2023 م، ويتم إجراء إختبار السمات الشخصية والقدرات الذهنية فى نفس يوم سحب الملف .