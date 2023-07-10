العثور على مسن متوفى في حالة تعفن بالدقهلية.. والتحريات ترجح وفاته منذ 3 أسابيع

الدقهلية _محمد الحبشي

عثرت الأجهزة الأمنية ب محافظة الدقهلية ، على جثمان مسن متوفى وفي حالة تعفن داخل مسكنه بقرية زيان التابعة لمركز بلقاس، وذلك بعدما لاحظ جيرانه غيابه منذ فترة، وانبعاث رائحة كريهة من المنزل، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة بلقاس من بعض أهالي قرية زيان، بانبعاث رائحة كريهة من منزل جارهم وعدم ظهوره منذ قبل عيد الأضحى.

وانتقلت قوة أمنية من ضباط مباحث المركز لمكان البلاغ محل الواقعة، وبالفحص تم العثور على جثة عادل محمد عبده عوف يبلغ 61 عامًا، في حالة تعفن، وتبين بالمعاينة الظاهرية عدم وجود إصابات، ويرجح وفاته منذ حوالي 3 أسابيع.

وتوصلت تحريات ضباط المباحث إلى أن المتوفى من مدينة بلقاس، لكنه ترك أسرته واشترى منزلًا في أطراف قرية زيان وأقام به بمفرده، ولاحظ جيرانه اختفاءه منذ فترة طويلة وانبعاث رائحة كريهة من منزله، وتم إبلاغ الشرطة، ونقل الجثة لمشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لتشريحها وبيان سبب الوفاة.