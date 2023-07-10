الصحة: حملة 100 يوم صحة منتشرة فى كافة الوحدات الصحية بالقرى والنجوع

كتب وليد عبد السلام

قالت وزارة الصحة والسكان، إن حملة 100 يوم صحة منتشرة فى الوحدات الصحية بالكفور والنجوع والقرى والعيادات المتنقلة فى الأماكن الحيوية بالمحافظات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير وجه بضرورة وضع خطة مُحكمة للمتابعة الطبية المستمرة للمواطنين المنتفعين من الحملة وفقا لقاعدة بيانات مركزية، كما شدد على استمرار التكثيف من الخدمات الطبية العلاجية والوقائية، بعد الانتهاء من 100 يوم للحملة.

وأضاف أن الوزير، يطلع على تقرير مفصل حول أعداد الخدمات المقدمة ضمن الحملة، وتشمل (المبادرات الصحية الرئاسية، والقوافل الطبية، تنظيم الأسرة والتطعيمات الروتينية، وحملات التوعية التي قدمتها الحملة للمواطنين، خلال عملها، يوم الثلاثاء 4 يوليو، في جميع محافظات الجمهورية.

واستكمل المتحدث الرسمي، انه يتم توافر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوات الطبية، بالإضافة إلى توافر مخزون من الأدوية لضمان انتظام عمل الحملة،.