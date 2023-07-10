ونقل تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" اليوم الاثنين، لقطات حية لوصول المروحية التي تنقل بايدن إلى القلعة، حيث تلقى الرئيس الأمريكي تحية ملكية من الحرس الويلزي المحتشد في فناء القلعة وتم عزف النشيد الوطني الأمريكي .

تجدر الإشارة إلى أن بايدن يقوم حاليا بزيارة إلى بريطانيا في مستهل جولة قصيرة تشمل ثلاث دول، يجتمع خلالها مع رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك ويناقش قضايا تغير المناخ مع الملك تشارلز في قلعة وندسور قبل قمة حلف شمال الأطلسي المقبلة.

ومن المقرر أن يغادر بايدن بريطانيا إلى ليتوانيا، حيث ينضم لبقية قادة دول حلف شمال الأطلسي في قمة الحلف، ويتوجه بعد ذلك إلى هلسنكي للقاء زعماء دول شمال أوروبا.