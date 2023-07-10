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الأرصاد: هدوء في أمواج البحر وعودتها للاعتدال بداية من الغد

الإثنين، 10 يوليو 2023 09:52 م
الأرصاد: هدوء في أمواج البحر وعودتها للاعتدال بداية من الغد جانب من المداخلة
كتب الأمير نصرى

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كشف الدكتور محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل وجود نشاط رياح على شواطئ الإسكندرية، حيث تصل سرعات الرياح بين 50: 70 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 2.5 :4 أمتار .
 
وقال محمود القياتي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن ارتفاعات الأمواج وصلت لـ 4 أمتار،ـ وبدء من الغد حالة البحر ستكون في ارتفاع معتدل من 1.5 م لـ 2 متر.
 
وذكر محمود القياتي أن وصول ارتفاعات الأمواج لمترين وأكثر يمثل حالة حرجة، ويتطلب إجراءات احترازية، مضيفًا:" اليوم نهاية ارتفاعات الامواج لـ 4 أمتار، وعودة الأجواء للاعتدال بداية من الغد".
 
 

هيئة الأرصاد الجوية

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