اعترافات لصوص العقارات تحت الإنشاء بالقاهرة: "سرقنا أسلاك من 3 منازل"

كتب سليم على

اعترف شخصين أمام النيابة العامة متهمين بسرقة أسلاك كهربائية من العقارات تحت الإنشاء فى منطقة الشروق، بارتكاب 3 وقائع سرقة سابقة بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين تخصص نشاطهم فى سرقة العقارات المنشأة حديثا فى المناطق السكنية الجديدة ، ويقومون ببيعها لدى عميلهم سيء السمعة.

نجحت الداخلية في ضبط شخصين، لأحدهما معلومات جنائية، حال استقلالهما سيارة "ملك وقيادة أحدهما" بدائرة قسم شرطة 15 مايو، وبحوزتهما (جوال بداخلة كمية من الأسلاك الكهربائية - مقص معدنى - زراديه - فرد خرطوش وطلقة من ذات العيار) وبمواجهتهما إعترفا بسرقة الأسلاك من داخل عقار تحت الإنشاء تابع لإحدى شركات البناء كائن بدائرة القسم، كما أضافوا بحيازتهما للسلاح النارى بقصد الدفاع عن نشاطهما، وأقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب وقائع سرقات الأسلاك الكهربائية من داخل الوحدات السكنية "تحت الإنشاء" الكائنة بدائرة القسم "بأسلوب القص والسحب من داخل الحوائط" بإستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.