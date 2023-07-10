استخراج جثمان الغريق الثاني.. ومحافظ كفر الشيخ يوجه الشكر لرجال الإنقاذ

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الجهود المبذولة من قبل رجال الإنقاذ وغطاسي الخير ، بمساعدة الصيادين، لاستخراج جثمان الشاب علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، الذي غرق في منطقة غير مصرح بها بالنزول في مياه البحر المتوسط بمطوبس لخطورتها.

جاء ذلك بحضور اللواء حاتم الهيدبي، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ومحمود فوزي، رئيس قرية الجزيرة الخضراء،وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال علي أبو شنب، من قرية أبو شنب التابعة لسيدي سالم، وجرى نقل جثمانه عبر سيارة الإسعاف لمشرحة مستشفى فوه المركزي..

ويقدم محافظ كفر الشيخ، واجب العزاء لأسر الشابين، سائلاً الله أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهما الصبر والسلوان.

ووجه محافظ كفر الشيخ الشكر لرجال الإنقاذ بمصيف بلطيم، وغطاسي الخير حماده الصاوي، ومصطفى بهنسي، وأحمد علي وأحمد حسن، غطاسين متطوعين، وللصيادين، وأهالي قرية أبو غنيمة.