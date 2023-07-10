اليوم السابع
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استخدم المنظار الجراحى لأول مرة فى اسئتصال أورام متعددة بالثدى بجامعة الزقازيق

الإثنين، 10 يوليو 2023 04:41 م
استخدم المنظار الجراحى لأول مرة فى اسئتصال أورام متعددة بالثدى بجامعة الزقازيق المنظار الجراحى
الشرقية- فتحية الديب

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قام فريق من أطباء جراحة الأورام بمستشفيات جامعة الزقازيق، باستخدام المنظار الجراحي في استئصال أورام متعددة بالثدي لمريضة تبلغ من العمر 35 عاما، ويعد ذلك للمرة الاولى التى يتم فيها استخدام المنظار الجراحي، داخل مستشفيات محافظة الشرقية.
 
حضرت الحالة إلى مستشفيات جامعة الزقازيق تعانى من أورام متعددة بالثدى، وتم تحضيرها وإجراء العملية لها من قبل الفريق الطبي المكون من  الدكتور محمد إبراهيم منسى أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق  وبمعاونة كل من الأطباء علاء حجاج، مدرس جراحة الأورام، ومحمد نزيه، طبيب مقيم الجراحة العامة، ومنعم الشامي، طبيب مقيم الجراحة العامة.
 
وقال الدكتور محمد إبراهيم منسي، أستاذ جراحة الأورام بجامعة الزقازيق، إن استخدام المنظار الجراحي، يعتبر طفرة حديثة في جراحات أورام الثدي وتقنية جديدة لتجنب مضاعفات ما بعد العملية والحصول على نتائج تجميلية أفضل للمريض.
 
وتم إجراء هذه العملية ضمن حالات رسالة الماجستير المقدمة من الطبيب محمد نزيه رمضان، تحت إشراف كل من  الأطباء ناول السيد حسين، استاذ جراحة الأورام، ومحمد إبراهيم منسى، أستاذ جراحة الأورام، وعادل محمود عطية.

جامعة الزقايق

استخدام المنظار الجراحى

استئصال الاورام

أورام الثدى



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