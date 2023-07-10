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اخبار 24 ساعة.. التعليم: نبذل أقصى الجهود لإتمام امتحانات الثانوية بأمان وانضباط

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:00 ص
اخبار 24 ساعة.. التعليم: نبذل أقصى الجهود لإتمام امتحانات الثانوية بأمان وانضباط الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم
محمود طه حسين

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التربية والتعليم

الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة 2023

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