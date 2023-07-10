اخبار 24 ساعة.. التعليم: نبذل أقصى الجهود لإتمام امتحانات الثانوية بأمان وانضباط

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وزير الصحة يتفقد مقر حملة 100 يوم صحة برأس التين ويوجه بتكثيف خدمات الحملة
وزير الصحة: مبادرة 100 يوم صحة تعتمد على أسطول من العيادات والقوافل الطبية
رئيس الوزراء يستعرض ضوابط حوكمة الإجراءات المتبعة فى تحصيل مقابل التحسين
الرعاية الصحية: تقديم 6 ملايين خدمة علاجية لمنتفعي التأمين الصحي بالإسماعيلية
حجازى: وزارة التعليم تبذل أقصى جهودها لإتمام امتحانات الثانوية بأمان وانضباط
"ملك لوزارة الزراعة".. 12 معلومة عن تطوير حديقة الحيوان بعد تسليمها اليوم
إحالة رئيس لجنة ومراقب مدرسة بالزقازيق للتحقيق العاجل بعد تصوير أسئلة التفاضل
التضامن: تقديم العلاج لـ82 ألف مريض إدمان مجانا خلال النصف الأول من 2023
طلاب علمى علوم بالثانوية العامة يشيدون بسهولة امتحان الجيولوجيا
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