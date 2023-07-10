اليوم السابع
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إجراء 2007 عمليات جراحية خلال 3 أشهر بمستشفى ديرمواس التخصصى بالمنيا

الإثنين، 10 يوليو 2023 12:39 م
إجراء 2007 عمليات جراحية خلال 3 أشهر بمستشفى ديرمواس التخصصى بالمنيا جانب من التفقد
المنيا – حسن عبد الغفار

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قام عامر طه رئيس مركز ومدينة ديرمواس بزيارة مستشفى ديرمواس التخصصى للاطمئنان على سير العمل وتواجد الأطباء وأطقم التمريض والعاملين والأجهزة المعاونة إلى جانب توافر كافة الأدوية والمستلزمات الطبية والأمصال.


وتفقد خلال الزيارة عنبر القلب المفتوح ووحدة العناية المركزة للأطفال والحضانة الملحقة بها، وعددا من أقسام المستشفى، معربا عن تقديره لإدارة المستشفى وكافة الفرق الطبية والمساعدة على حسن الأداء والانضباط وحسن معاملة المرضى ومستوى النظافة والتيسير على المواطنين وتهيئة كافة سبل الراحة لهم.


من جانبه، أكد الدكتور ماجد محروس مدير مستشفى ديرمواس التخصصى على تقديم خدمة طبية متميزة من المستشفى والعاملين به ليس فقط لأبناء المنيا وإنما لأهالى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا، موضحا أن المستشفى قام خلال الثلاثة شهور الماضية بإجراء 850 عملية رمد، و817 عملية مياه بيضاء، و300 عملية مياه زرقاء، و22 عملية مخ وأعصاب وعمود فقرى، و10 عمليات رباط صليبى، و8عمليات قلب مفتوح.


مديرية الصحة

قوافل طبية

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