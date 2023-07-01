اليوم السابع
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8 معلومات هتساعدك على ترشد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها

السبت، 01 يوليو 2023 09:00 ص
8 معلومات هتساعدك على ترشد استهلاك الكهرباء.. تعرف عليها تكيف الهواء
كتبت رحمة رمضان

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الالتزام بقواعد ترشيد استهلاك الكهرباء أصبح أمرا لا غنى عنه لضمان خفض قيمة الفاتورة بدلا من إهدارها فى ظل الظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد، اليوم السابع يرصد لقرائه بعض المعلومات التى تساعد فى ترشيد استهلاك الكهرباء خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبالتالى يضمن عدم التعرض لارتفاع كبير فى قيمة الفاتورة الشهرية وهى كالآتي:
 
1- اغلق أبواب الغرف عند تشغيل المكيف وينصح باستخدام مروحة أمام التكييف لتقليل استهلاكك الكهرباء.
 
2- استبدال اللمبات العادية باللمبات الليد الموفرة للطاقة.
 
3- اطفي إضاءة الغرف عند الخروج.
 
4- عند مغادرة الغرف قم بفصل الاجهزة من المنبع بنزع الفيشة.
 
5- تجنب استخدام غلاية المياه.
 
6- تشغيل غسالة الملابس بكامل حمولتها.
 
7- استبدل الفرن الكهربائى بالميكرويف.
 
8- افصل الأجهزة الكهربائية من المنبع بنزع الفيشة بعد الانتهاء من استخدامها.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

ترشيد استهلاك الكهرباء



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