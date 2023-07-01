‪إصابة شخص باختناق فى حريق شقة بالطابق الأول بالمنشاة سوهاج

سوهاج - محمود مقبول

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق نشب بشقة بالطابق الأرضى بمنزل مكون 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب محافظة سوهاج، نتج عن الحريق إصابة شخص يبلغ من العمر 38 سنة بحالة إختناق، وتم إجراء الإسعافات اللازمة له وحالته مستقرة.

كانت الأجهزة المعنية قد تلقت بلاغا من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنشاة، يفيد بنشوب حريق بشقة بأحد المنازل بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه جنوب المحافظة، ووجود مصاب تم نقله لمستشفى المنشاه المركزى.

وبالفحص تبين من خلال المعاينة بنشوب حريق بشقة بالطاق الأرضى بمنزل مكون من 3 طوابق بناحية قرية روافع العيساوية دائرة مركز المنشاه وتمت السيطرة على الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية نتج عن الحريق إصابة إ . أ . م 38 سنة بحالة إختناق أثناء مشاركته في إخماد الحريق وتم نقله للمستشفى المركزى بالمنشاه لتلقى العلاج اللازم.

تمت عملية الإخماد للنيران وتمت محاصرته والحد من إنتشاره ووصوله لباقى طوابق المنزل وأنحصرت التلفيات إحتراق بعض المنقولات المنزلية تم إخطار الجهات المعنية التي قامت بإجراء شئونها في الواقعة وتم إخطار جهة التحقيق التي تولت التحقيق في الواقعة.