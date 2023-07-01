واس: أكثر من 425 ألف حاج استفادوا من برنامج سفراء التوعوية

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نفذت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة برنامج سفراء التوعية الصحية بمشاركة 100 متطوع صحي، والذى يقدم خدمات التوعية والتثقيف الصحى بموسم حج 1444هـ، وذلك بعمل زيارات وجولات ميدانية تستهدف إسكانات بعثات الحج داخل العاصمة المقدسة وبالمشاعر المقدسة ومحطة قطار الحرمين، حيث جرى توعية اكثر من 425000 حاج من مختلف الجنسيات.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة أن عدد الزيارات الميدانية بلغ 4159 زيارة ميدانية، واستفاد منها 238752 حاج من خلال التثقيف المباشر، والتى اشتملت على 3870 محاضرة توعوية جرى من خلالها توزيع 182428 بروشور توعوي، بالإضافة إلى 319 وسيلة إرشادية وتفعيل اكثر من 260 شاشة عرض.



وقد الفريق نصائح و إرشادات توعوية طيلة موسم الحج، لضيوف الرحمن عن الإجراءات الطبية والوقائية والإحترازية التى يجب أن يتبعها الحجاج بشكل عام، والمصابين بأمراض مزمنة أو من لديهم حالات مرضية خاصة، بكيفية التعامل مع حالتهم خلال موسم الحج، كما ركز فى برنامجه التوعوى والثقيفى على تجنب ضربات الشمس، والإجهاد الحراري، والسلامة الغذائية، والنظافة الشخصية، وحفظ الأدوية.



من جهة أخرى، أوضحت وزارة "الصحة" السعودية أن مستشفى صحة الافتراضى فعّل تقنية Lunit INSIGHT CXR التى تعتمد على الذكاء الاصطناعى فى تحليل الأشعة السينية للصدر، خدمةً لضيوف الرحمن فى موسم حج هذا العام.



وبينت الوزارة أن استخدام خوارزميات الذكاء الاصطناعى ساهم فى التنبؤ بالأمراض التى قد تُصيب الرئتين والقلب، مما زاد من دقة تقييم الأطباء للنتائج ومنح الأولوية للحالات الحرجة التى تحتاج إلى رعاية طبية عاجلة. وبفضل هذه التقنية، أصبح بإمكان الأطباء تحديد المنطقة المشكوك فيها فى صور الأشعة السينية، مما ساعد أقسام الطوارئ فى مستشفيات المشاعر المقدسة على تحديد المشكلة وتشخيص الحالات المرضية بسرعة أكبر ودقة أعلى.



يأتى ذلك فى إطار جهود "الصحة" السعودية فى استثمار أحدث التقنيات الطبية المتقدمة لتحقيق الاستفادة المثلى من الخدمات الطبية المتاحة؛ بما يسهم بإذن الله فى تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الأداء فى مرافقها الصحية خدمةً لضيوف الرحمن، وتحقيقًا لمستهدفات برنامج التحول الصحى فى رؤية (السعودية 2030).



من ناحية أخرى، تضاعف وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى أعمالها الميدانية لتقديم أفضل الخدمات لزائرى المسجد النبوى فى الموسم الثانى بعد أداءهم لمناسك الحج، وذلك عبر مواصلة سير الأعمال فى سقيا الماء وبذل مزيد من الجهود من إدارة السقيا فى تقديم مياه زمزم للزوار فى المسجد النبوى ، حيث يجرى توزيع أكثر من 80 ألف عبوة إضافة إلى توزيع أكثر من 15 ألف حافظة فى عموم المسجد.



كما تعمل الإدارة على تجهيز نوافير الشرب فى ساحات المسجد النبوى وفتح جميع نوافير الشرب فى المرافق كافة .



وتسعى وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوى على متابعة جميع الخدمات المقدمة لخدمة زوار المسجد النبوى وتوفير أفضل سبل الراحة لهم بما يحقق تطلعات القيادة السعودية فى خدمة الحرمين الشريفين .