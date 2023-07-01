اليوم السابع
Ads
السبت، 01 يوليو 2023 12:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

هل يحق للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسر استخراج بطاقة بمفرده.. التموين تجيب

السبت، 01 يوليو 2023 10:45 ص
هل يحق للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسر استخراج بطاقة بمفرده.. التموين تجيب بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتيح وزارة التموين والتجارة الداخلية العديد من الخدمات لأصحاب البطاقات التموينية  إلكترونيا للتيسير على أصحاب البطاقات منها خدمة الفصل الاجتماعي، للشخص المقيد على بطاقة تموين الأسرة ومتزوج وليس له بطاقة، حيث يحق له إجراء فصل اجتماعي واستخراج بطاقة تموين جديدة له من خلال بوابة مصر الرقمية، شريطة أن يكون صاحب البطاقة مسجلا رقم المحمول الخاص به ضمن بيانات بطاقات التموين .

 

على جانب آخر تستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى إتاحة خدمة تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية ضمن بيانات البطاقات على موقع "دعم مصر"، وكذلك على بوابة مصر الرقمية أو من خلال مكاتب التموين، وذلك للتيسير على المواطن فى الحصول على الخدمات الخاصة بمنظومة دعم الخبز والتموين إلكترونية، كما تستمر أيضا الوزارة فى اتاحة خدمة تعديل رقم الهاتف، حيث يحق لصاحب البطاقة حال تغيير رقم الهاتف الخاص به الدخول على موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية وكتابة رقم المحمول الجديد، وذلك فى إطار حرص الوزارة على التواصل مع أصحاب البطاقات التموينية وابلاغهم بالخدمات التى تقدمها حاليا أو أى خدمات جديدة سيتم الإعلان عنها فى الفترة المقبلة.


التموين

الفصل الاجتماعى ببطاقة التموين

خدمات الفصل الاجتماعى بالتموين

استخراج بطاقات التموين

خدمات بطاقات التموين

شروط استخراج بطاقات التموين



الموضوعات المتعلقة

ضبط 706 بطاقات تموينية في حملة مفاجئة قادها وكيل وزارة التموين بالدقهلية

الإثنين، 26 يونيو 2023 01:32 م

"تموين الإسكندرية" تضبط بطاقات تموينية تم تجميعها بالمخالفة في أحد المخابز

السبت، 24 يونيو 2023 01:16 م

"التموين" تعلن 30 يونيو آخر موعد لصرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين

الإثنين، 12 يونيو 2023 01:00 ص

وزارة التموين تعلن طرح السكر على بطاقات التموين بسعر 12.6 جنيه للكيلو

الخميس، 08 يونيو 2023 09:00 ص

ضبط صاحب مخبز لتجميعه بطاقات التموين للاستيلاء على الحصص التموينية

الإثنين، 22 مايو 2023 11:12 ص

أماكن صرف الدعم الاستثنائي للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 05:00 ص

هل تستمر إضافة المواليد للأسر الأولى بالرعاية على بطاقات التموين؟.. التفاصيل

الإثنين، 22 مايو 2023 02:00 ص

خليك واعى.. لا صحة لإلغاء صرف الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين (إنفو جراف)

الأحد، 21 مايو 2023 04:25 م

أخبار مصر.. الحكومة تنفى إلغاء الدعم الاستثنائى على بطاقات التموين لشهر يونيو

الأحد، 21 مايو 2023 01:00 م

الحكومة تنفى إلغاء صرف الدعم الاستثنائى المقرر على بطاقات التموين لشهر يونيو

الأحد، 21 مايو 2023 12:23 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة