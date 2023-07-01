هاجم شخصين وكلب.. ذئب ينشر الذعر فى ولاية نيو جيرسى الأمريكية

وكالات

قال مسئولون فى ولاية نيوجرسى الأمريكية إن رجلا وفتاة تبلغ من العمر 13 عاما، تعرضا لهجوم من ذئب برى، وسط تحذيرات من هجمات مماثلة، بحسب "سكاى نيوز".