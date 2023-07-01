اليوم السابع
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ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل والشهادات الأزهرية

السبت، 01 يوليو 2023 11:06 ص
ننشر جدول امتحانات الدور الثانى لسنوات النقل والشهادات الأزهرية طلاب الأزهر - أرشيفية
كتب لؤى على

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أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، جدول امتحانات الدور الثانى لصفوف النقل والشهادات، حيث تنطلق امتحانات الصفين الرابع والخامس الابتدائى يوم السبت 22 يوليو، بمادتى القرآن الكريم والتربية الإسلامية، وتختتم الامتحانات يوم الأربعاء 26 يوليو بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع. 
 
كما حدد قطاع المعاهد الأزهرية، موعد امتحانات الشهادة الابتدائية والتى تنطلق يوم السبت 5 أغسطس بمادة القرآن الكريم، وتختتم يوم الخميس 10 أغسطس بمادتى اللغة الإنجليزية والمستوى الرفيع.
 
وتنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الإعدادى يوم السبت 22 يوليو وتنتهى يوم الأحد 30 يوليو، على أن تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية يوم السبت 5 أغسطس وتنتهي يوم السبت 12 أغسطس، كما تنطلق امتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى بقسميهما الأدبى والعلمى يوم السبت 22 يوليو وتختتم يوم الأربعاء 2 أغسطس.
 
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امتحانات الدور الثانى

قطاع المعاهد الازهرية

الازهر الشريف

الازهر



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