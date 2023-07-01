ممر شرفي لوالدة مدرس تاريخ بالإسماعيلية من طلابه تقديرًا له.. صور

نظم طلاب وطالبات الثانوية العامة بمحافظة الإسماعيلية، ممر شرفي لوالدة مدرس التاريخ أحمد العراقى، تقديرا له، ولمجهوده خاصة أنه متواصل معهم بشكل دائم على مدار 24 ساعة عبر رسائل الواتس آب للإجابة على استفساراتهم خلال فترة المراجعة النهائية المجانية.

وسبقت دموع الأم حفاوة الاستقبال أثناء استقبال الطلاب بالممر الشرفى، وارتدى الطلاب تيشرتات عليها صورته والتقطوا الصور التذكارية مع مدارسهم.

ونظم التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى مجلس الشباب المصرى محافظة الإسماعيلية برئاسة المستشار محمد صالح منسق المحافظة، مراجعة نهائية لمادة التاريخ لمستر أحمد العراقى.

وقال أحمد العراقى، عضو هيئة مكتب مجلس الشباب المصرى محافظة الإسماعيلية ومدرس التاريخ، أن مراجعة اليوم تأتى فى إطار عمل لجنة الأنشطة الطلابية بالمجلس أكبر مراجعة نهائية مجانيه لعدد 500 طالب وطالبه من طلبة الثانوية العامة ليلة الامتحان فى ماده التاريخ.