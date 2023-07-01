اليوم السابع
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السبت، 01 يوليو 2023 07:04 م
أكرم القصاص
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مصرع شخص وفقدان 3 أخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان

السبت، 01 يوليو 2023 06:46 م
مصرع شخص وفقدان 3 أخرين بسبب الأمطار الغزيرة فى اليابان أمطار - أرشيفية
أ ش أ

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 لقى شخص مصرعه وفقد اثنان أخران بسبب الأمطار الغزيرة التى ضربت أجزاءً من غرب اليابان ومنطقة كيوشو الجنوبية الغربية اليوم /السبت/.


وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية - بحسب وكالة أنباء "كيودوط اليابانية - تحذيرات من الانهيارات الطينية والفيضانات فى المناطق المنخفضة، حيث من المتوقع أن يستمر هطول الأمطار الغزيرة عبر المناطق من غرب اليابان إلى شرقها بسبب جبهة الأمطار الموسمية.


وتم تعليق الخدمات بين محطتى هيروشيما وهاكاتا على قطار سانيو شينكانسن السريع مؤقتًا، وفقًا لشركة سكك حديد غرب اليابان.

 


أمطار

اليابان

طوكيو

كيوشو



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