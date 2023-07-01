مصرع شخص وإصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى القاهرة الجديدة

كتب عبد الرحمن سيد

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق القاهرة الجديدة و تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.

تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة القاهرة الجديدة ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخص وإصابة 3 و جري نقلهم إلى المستشفى .

وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.