اليوم السابع
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مصرع شخص وإصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى القاهرة الجديدة

السبت، 01 يوليو 2023 11:01 م
مصرع شخص وإصابة 3 اشخاص صدمتهم سيارة فى القاهرة الجديدة حادث تصادم
كتب عبد الرحمن سيد

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لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بعدما صدمتهم سيارة بالطريق نطاق القاهرة الجديدة و تم نقل المتوفى والمصابين للمستشفى والقبض على السائق المتسبب فى الحادث.
 
تلقت غرفة عمليات النجدة ، بلاغا من طواريء الصحة باصطدام سيارة بأشخاص بالطريق بمنطقة القاهرة الجديدة ؛ وعلي الفور انتقل رجال المباحث والمرور الى المكان، و تبين وفاة شخص وإصابة 3 و جري نقلهم إلى المستشفى .
 
 
وتمكن رجال المباحث من القبض علي السائق والسيارة المتسببه في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.
 

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